Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка зробила прямий ефір у соцмережі, і не одна, а зі своєю старшою донькою Машею.

Як виявилося, дочка Олі на свята повернулася з Лондона, де цього року почала навчатися. Під час ефіру мама та дочка влаштували магічний ритуал ворожіння на картах Таро. За словами співачки, Маша приїхала з-за кордону із новим захопленням. До речі, вони обидві спеціально причепурилися до цього ефіру, одягнувши чорні вбрання з елегантними капелюшками.

У підписі до публікації Полякова написала: "Як вам такий ефір "ПоляБачення"? Будемо проводити ще?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Наші дівчата".

"Вогонь! Дякую, давайте ще!".

"Дуже цікаво".

"Дуже хороша дочка в Олі!".

"Дівчата, дуже крутий ефір".

"Мені дуже сподобалося".

"Несподівано від Олі! Щось не те почала робити".

"Класне все, розумна, красива, почуття гумору, артистка так само шикарна".

"Оля, ваш позитив, гумор та жіноча енергія, це потужна підтримка для нас. Дякую вам".

"Дуже класний ефір. Позитивний, аж заряджає енергією. Мені було цікаво подивитися".

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