Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала нарізку відео, в якому показала свої найяскравіші ролі в кіно та серіалах.

Як відомо, Аліна не лише успішна співачка, а й яскрава актриса, на її рахунку кілька значних ролей у кіно та серіалах. Так, у своїй вирізці артистка показала деякі зі своїх образів на зйомках.

У підписі до публікації Гросу написала: "З міжнародним днем ​​КІНО. Вірю в те, що й у нашій країні незабаром з'явиться час для відновлення цього мистецтва. І воно буде на найвищому рівні".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Який ваш коханий? Я хочу подивитися, але не знаю який".

"А можна прописати назви фільмів, у яких брали участь,

можливо якийсь пропустила".

"Вам потрібно зробити чек-лист із усіма фільмами, де ви знімалися. Я б усе переглянула".

"Прекрасна актриса, співачка, дівчина! Пісня дуже гарна!".

"У вас має бути все добре! І нехай так і буде!"

"А кадри з невиданого кліпу? Сподіваюся, ми його побачимо в перекладі".

"Аліночка, дякую! Це супер!".

"Нарізка така класна. Алін, вітаю".

"Супер, красуня. Щастя тобі в новому році та коханні".

Нагадаємо, "Ніколи не вийде": Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.

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