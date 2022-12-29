Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала нарізку відео, в якому показала свої найяскравіші ролі в кіно та серіалах.
Як відомо, Аліна не лише успішна співачка, а й яскрава актриса, на її рахунку кілька значних ролей у кіно та серіалах. Так, у своїй вирізці артистка показала деякі зі своїх образів на зйомках.
У підписі до публікації Гросу написала: "З міжнародним днем КІНО. Вірю в те, що й у нашій країні незабаром з'явиться час для відновлення цього мистецтва. І воно буде на найвищому рівні".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Який ваш коханий? Я хочу подивитися, але не знаю який".
"А можна прописати назви фільмів, у яких брали участь,
можливо якийсь пропустила".
"Вам потрібно зробити чек-лист із усіма фільмами, де ви знімалися. Я б усе переглянула".
"Прекрасна актриса, співачка, дівчина! Пісня дуже гарна!".
"У вас має бути все добре! І нехай так і буде!"
"А кадри з невиданого кліпу? Сподіваюся, ми його побачимо в перекладі".
"Аліночка, дякую! Це супер!".
"Нарізка така класна. Алін, вітаю".
"Супер, красуня. Щастя тобі в новому році та коханні".
Нагадаємо, "Ніколи не вийде": Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.
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