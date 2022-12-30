Відома співачка Тоня Матвієнко поділилася теплими кадрами, як вони з чоловіком та мамою приєдналися до нарізки олів'є для військових.

Відома українська співачка та дочка народної артистки Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко, яка з початку війни виїхала за кордон, а потім повернулася, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так цього разу артистка виклала теплі фото, на яких показала, як вони з волонтерами готували салат олів'є для українських захисників.

Судячи з геолокації, Тоня разом з мамою та чоловіком Арсеном Мірзояном побували в Яремчі в Івано-Франківській області, де приєдналися до волонтерської ініціативи. За словами співачки, всі вони разом нарізали інгредієнти для цілої тонни салату олів'є, який вирушить до українських військових на фронт.

"Разом з @arsen_mirzoian, мамою та мною сьогодні приєдналися до багаторічного проекту "Салат для солдат-9", започаткованого волонтером Юрієм Тірою та його командою. Сьогодні ми нарізали 1 тонну інгредієнтів для новорічного салату Олів'є нашим захисникам та захисницям. Три автомобілі, 1 тонна салату, смаколики, мандарини вирушать лінією фронту, а всього в рамках цього проекту вирушать 17 автомобілів і 10 тонн салату, щоб подарувати нашим героям радість і позитив. Об'єднуючись, ми перемагаємо", - розповіла Матвієнко у підписі до публікації.

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