Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька незвичайних фото та підбила своєрідні підсумки року.

На нових фотографіях Світлана знята в цікавій темній локації, її силует підкреслює тьмяне світло. На фотографіях артистка стоїть боком до камери та розглядає себе у невелике дзеркальце.

У підписі до публікації Лобода підбила невеликі підсумки цього року, коли почалася війна:

"Кожна людина - дзеркало. Ми ловимо відображення, ми намагаємося розглянути те, що приховано стіною диму і туману наших, часом помилкових уявлень про себе та про інших. Цей рік нещадно зривав маски! У деяких маски настільки приросли до лиця, що дива так і не сталося. Але все ж таки ті, хто дивився в дзеркало довго і пильно, розумів, що колишнє життя закінчилося і настає нова ера і на цьому новому витку - ти або герой, або вбивця, або знаряддя помсти, або в'язень совісті, ти або мутант-людожер, або людина честі та гідності… Відоме питання милосердя чи справедливість? Сьогодні я відповім, що милосердя, як родимка на щоці, її не сховати, якщо ця якість живе в тобі… Милосердя завжди справедливе, бо те, що уберігає від зла і є найвищий закон!".

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