Багато українських знаменитостей залишили Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Зірки змушені були виїхати з країни, щоб урятувати себе та свої сім'ї.

Так, наприклад, відомий хореограф Владислав Яма разом із дружиною та сином Леоном виїхав до США.

Довгий час він не виходив на зв'язок, але влітку повідомив, що в Америці він допомагає Україні. Хореограф проводить благодійні майстер-класи у Штатах та переказує гроші ЗСУ.

Актриса, що здобула популярність завдяки українському серіалу "Папік", Даша Петрожицька на початку вторгнення поїхала до Німеччини. Так живе її коханий Олексій. Родом чоловік із Харкова, але вже 9 років веде бізнес у європейській країні.

Співачка Слава з двома дітьми та мамою поїхала до Нідерландів.

Екс-солістка гурту "НеАнгели" поверталася в Україну на кілька днів, але невдовзі поїхала на територію безпечної країни.

Ірина Білик разом із Дімою Коляденком зараз перебувають у Празі.

Зірки опублікували відео, на якому вихваляються обручками.

Нагадаємо, Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.

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