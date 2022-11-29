Жена "Холостяка" Макса Михайлюка, который ушел защищать Украину от оккупационных российских войск, показала дочь Ариану от звездного мужа.

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который несколько лет назад стал главным героем "Холостяк". На проекте победила гимнастка Даша Ульянова, но паре не удалось построить отношения.

После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, украинской модели, которая стала первым в истории ангелом Victoria’s Secret украинского происхождения. У пары есть родилась дочь Ариана.

Уже шестого апреля стало известно, что Макс Михайлюк вернулся из США в Украину и пошел на фронт защищать свою родину от российских оккупационных войск. Интересно, что бизнесмен не стал пилотом, которым он является, а служит в десантно-штурмовых войсках.

А на новых сторис в Инстаграм Даша показала дочь Арина.

"Этот взгляд, я не могу", - подписала кадры Хлыстун в своем блоге.

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