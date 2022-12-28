Известная певица Алина Гросу поделилась кадрами, которые были сделаны во время съемок клипа в феврале 2022 года.

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала милые фото, которые были сделаны во время съемок клипа в феврале 2022 года.

Как видно, на новых фотографиях Алина запечатлена в тусклой комнате, которая напоминает комнату подростка с легким беспорядком и постерами на стенах. Перед камерой артистка появилась в скромном образе – черных штанах и темно-зеленой клетчатой рубашке. Ее волосы собраны в интересную прическу, а на лице легкий макияж и грустный вид.

В подписи к публикации Гросу написала: "Фотографии из последних съемок клипа в Киеве, которой, скорее всего, никогда не выйдет, хоть фотками поделюсь. Снимали его 19.02.2022. Какое фото больше всего вам нравится?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"На этих фото у вас такое выражение, будто вы что-то чувствовали нехорошее, но еще не понимали, что именно".

"А почему клип не выйдет?".

"Я считаю, что нужно выпустить этот клип".

"Почему-то глаза грустные".

"Так пусть будет песня, даже на русском".

"Почему не выйдет, Алиночка?".

"Все фотографии красивые".

"Алинка, а ну давайте повыше носа, все будет хорошо! Мы обязательно еще увидим этот клип!".

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