Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто бере участь у різних благодійних проектах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася забавними кадрами із залаштунків зйомок у "Єдиному марафоні".

Як виявилося, Наталя стала учасницею програми, де підбивали підсумки року, яку глядачі побачать 31 грудня. Так, спочатку співачку можна побачити у гримерці, де, схоже, немає світла, а потім уже у студії із провідною Соломією Вітвіцькою. Як видно, перед камерою артистка з'явилася у розкішній темній сукні незвичайного фасону з відкритим декольте. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Дивіться в ефірі "Єдиних новин" 31 грудня. Підбили з @tsnua @solomiyavitvitska підсумки року, поплакали, посміялися. Живемо далі! Віримо у Перемогу! Ми вдома!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео артистки:

"Я вас обожнюю".

"Найкраща".

"Наташка, браво, пишаємося вами".

"Браво! Пишаюся і люблю вас".

"Можна нескінченно дивитися на вогонь у печі і слухати тебе. Поєдную. Гріє зовні і зсередини".

"Ваш дух - нас зігріває. Ми знаємо, який у вас голос. Дякую вам".

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