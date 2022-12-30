Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто принимает участие в разных благотворительных проектах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась забавными кадрами из закулисья съемок в "Едином марафоне".

Как оказалось, Наталья стала участницей программы, где подводили итоги года, которую зрители увидят 31 декабря. Так, сначала певицу можно увидеть в гримерке, где, похоже, нет света, а затем уже в студии с ведущей Соломией Витвицкой. Как видно, перед камерой артистка пояивлась в роскошном темном платье необычного фасона с открытым декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Смотрите в эфире "Единых новостей" 31 декабря. Подвели с @tsnua @solomiyavitvitska итоги года, поплакали, посмеялись. Живем дальше! Верим в Победу! Мы дома!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео артистки:

"Я Вас обожаю".

"Лучшая".

"Наташка, браво, гордимся вами".

"Браво! Горжусь и люблю вас".

"Можно до бесконечности смотреть на огонь в печи и слушать тебя. Сочетаю. Греет снаружи и изнутри".

"Ваш дух – нас согревает. Мы знаем, какой у вас голос. Спасибо вам".

Напомним, "Мы нарезали 1 тонну": Тоня Матвиенко показала, как с мужем и мамой готовила оливье на фронт.

Как сообщала Politeka, "Прежняя жизнь закончилась": Лобода перед новым годом удивила откровениями.

Также Politeka писала, что "Алинка, спасибо": Гросу показала свои лучшие роли в кино и сериалах.