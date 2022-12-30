Співачка Даша Астаф'єва продовжує працювати над новими проектами та вражає образами на зйомках. Наразі артистка не співає і не виступає на концертах, як раніше, проте почала знімати кулінарне шоу та не забуває при цьому про нові образи.

Артистка постала в короткому ролику з досить сміливим чином і знову наголосила на формах. Сукня з значним вирізом у зоні декольте підкреслила її фігуру.

Це одразу помітили в мережі, а сама Даша пожартувала, що хотіла б повернутися до таких зйомок, а не хворіти вдома.

"От би зараз так 😂 а не 🥵🤧🤒" - пише Даша.

У мережі підтримують: «Наша Даша!; Які великі очі; Боже як гарна😳🙌🏻; Господи, як це сексуально 🔥🔥; Хіба ти собі 😮; Жінка – мрія».

Раніше Астаф'єва вирішила опублікувати не лише милі кадри зі своїми вихованцями, а й поділитися корисною інформацією із фанатами перед святами.

«А давайте зробимо цю посаду корисною? Діліться в коментарях святковими затишними кінострічками) тому що я все ніяк не одужаю… Через п'ять днів хвороби переглянула всі фільми із нотаток» - розповіла Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.