Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева на съемках удивила платьем с внушительным разрезом.

Певица Даша Астафьева продолжает работать над новыми проектами и впечатляет образами на съемках. Сейчас артистка не поет и не выступает на концертах, как раньше, однако начала снимать кулинарное шоу и не забывает при этом о новых образах.

Артистка предстала в коротком ролике с довольно смелым образом и снова сделала акцент на формах. Платье с внушительным вырезом в зоне декольте подчеркнуло ее фигуру.

Это сразу заприметили в сети, а сама Даша отшутилась, что хотела бы вернуться к таким съемкам, а не болеть дома.

«Вот бы сейчас так 😂 а не 🥵🤧🤒» - пишет Даша.

В сети поддерживают: «Наша Даша!; Какие большие глаза; Боже как хороша😳🙌🏻; Господи, как это сексуально 🔥🔥; Разве ты себе 😮; Женщина – мечта 😍».

Ранее Астафьева решила опубликовать не только милые кадры со своими питомцами, но и поделиться полезной информацией с фанатами перед праздниками.

«А давайте сделаем этот пост полезным? Делитесь в комментариях праздничными уютными кинолентами) потому что я все никак не поправлюсь… Через пять дней болезни пересмотрела все фильмы из заметок» - рассказала Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.