Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала яскраве відео, на якому показала, як презентувала свою україномовну пісню у "Єдиному кварталі".

Як виявилося, Ліда стала учасницею новорічного концерту акторів "Кварталу 95" та "Жіночого кварталу". Під час концерту артистка презентувала глядачам свою нову пісню "З тобою". Як видно, на сцену вона вийшла в розкішному чорному вбранні з відкритими плечима, яке підкреслило витончену постать і оголило плоский живіт. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "З тобою" на різдвяному "Єдиному Кварталі". Неймовірно пишаюсь, що навіть у такий складний, тяжкий рік, ми об’єднались усі, щоб разом, у теплому колi провести ці свята! Адже ніщо та ніхто не зможе забрати у нас свято! @kvartal95official @zhenskiykvartal_official дякую, що даруєте нам свято та стаєте приводом для посмішок! Окрема подяка @pikalov95_official за підтримку!".

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