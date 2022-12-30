Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркое видео, на котором показала, как презентовала свою украиноязычную песню в "Едином квартале".
Как оказалось, Лида стала участницей новогоднего концерта актеров "Квартала 95" и "Женского квартала". Во время концерта артистка представила зрителям свою новую песню "З тобою". Как видно, на сцену она вышла в роскошном черном наряде с открытыми плечами, который подчеркнул изящную фигуру и оголил плоский живот. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "З тобою" на рождественском "Едином Квартале". Невероятно горжусь, что даже в такой сложный, тяжелый год мы объединились все, чтобы вместе, в теплом кругу провести эти праздники! Ведь ничто и никто не сможет отнять у нас праздник! @kvartal95official @zhenskiykvartal_official спасибо, что дарите нам праздник и становитесь поводом для улыбок! Отдельная благодарность @pikalov95_official за поддержку!".
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