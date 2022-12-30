Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової гарячої фотосесії.
Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Даша з'явилася в спокусливому образі - на ній короткий чорний топік і вузькі джинси, які вона приспустила, показавши чорні трусики. Це вбрання красиво підкреслило струнку фігуру та плоский живіт дівчини. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Ніхто, крім тебе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки, засинаючи її компліментами:
"Красуня".
"Як це гарно".
"Яка красуня".
"Вау, це просто вогонь".
"Як ви схудли і прийшли в таку форму після пологів? Що конкретно робили? Виглядайте супер".
"Така гарна".
"Чорно-білі фотографії – це окремий кайф".
"Ви шикарна".
"Найдивовижніший приклад мотивації та турботи про себе".
"Ви чарівна".
"Яка ви гарна".
"Дуже красиві фотографії".
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