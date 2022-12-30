Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової гарячої фотосесії.

Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Даша з'явилася в спокусливому образі - на ній короткий чорний топік і вузькі джинси, які вона приспустила, показавши чорні трусики. Це вбрання красиво підкреслило струнку фігуру та плоский живіт дівчини. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Ніхто, крім тебе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Красуня".

"Як це гарно".

"Яка красуня".

"Вау, це просто вогонь".

"Як ви схудли і прийшли в таку форму після пологів? Що конкретно робили? Виглядайте супер".

"Така гарна".

"Чорно-білі фотографії – це окремий кайф".

"Ви шикарна".

"Найдивовижніший приклад мотивації та турботи про себе".

"Ви чарівна".

"Яка ви гарна".

"Дуже красиві фотографії".

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