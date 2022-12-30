Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию снимков из новой горячей фотосессии.

Как видно, на новых черно-белых фотографиях Даша появилась в соблазнительном образе – на ней короткий черный топик и узкие джинсы, которые она приспустила, показав черные трусики. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и плоский живот девушки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Никто кроме тебя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Красавица".

"Как это красиво".

"Какая красавица".

"Вау, это просто огонь".

"Как вы похудели и пришли в такую форму после родов? Что конкретно делали? Выглядите супер".

"Такая красивая".

"Черно-белые фотографии – это отдельный кайф".

"Вы шикарная".

"Самый потрясающий пример мотивации и заботы о себе".

"Вы очаровательна".

"Какая вы красивая".

"Очень красивые фотографии".

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