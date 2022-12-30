Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто показує в Інстаграмі своє життя. Однак нерідко дівчина стикається з масовою критикою лише через свою зовнішність.
Цього разу на добірці артів Даша показала себе з різних боків і в різних образах, тому всі звернули увагу на її зовнішність. Особливо багато хто розкритикував дівчину за її надмірно збільшені губи.
"Схожа?😃" - коротко пише Даша.
У мережі відразу ж відповідають:
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«Коментувати не буду; Все супер, окрім накачаних вареників; Головна героїня із «Клубу романтики» 😜😍; Яка ж Ви 😍✨; Балдеж🔥;
Красуні. Дуже красиво ❤; Красива дівчина тільки зіпсувала себе губами».
Раніше Даша зацікавила новим відео, на якому показала, як вбирала свою новорічну ялинку.
Як видно, у ролику Даша з'явилася у домашньому образі. При цьому можна помітити, що дівчина має чудовий настрій, а на деяких кадрах можна побачити, що Даша в кімнаті не одна.
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