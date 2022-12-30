Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто показывает в Инстаграм свою жизнь. Однако нередко девушка сталкивается с массовой критикой только из-за своей внешности.
В этот раз на подборке артов Даша показала себя с самых разных сторон и в разных образах, поэтому все обратили внимание на ее внешность. В особенности многие раскритиковали девушку за ее чрезмерно увеличенные губы.
«Похожа?😃» - коротко пишет Даша.
В сети сразу же отвечают:
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«Комментировать не буду; Все супер, кроме накачанных вареников; Главная героиня из «Клуба романтики» 😜😍; Какая же Вы 😍✨; Балдеж🔥;
Красавица. Очень красиво ❤;Красивая девушка только испортила себя губами».
Ранее Даша заинтересовала новым видео, на котором показала, как наряжала свою новогоднюю елку.
Как видно, в ролике Даша появилась в домашнем образе. При этом можно заметить, что у девушки отличное настроение, а на некоторых кадрах можно увидеть, что Даша в комнате не одна.
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