Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжує ділитися різними постами в Інстаграм, незважаючи на часті критики. Особисте життя артистки, як і раніше, цікавить багатьох після її скандального розлучення.

Сама Надя, повернувшись до України та живучи у Києві, намагається не звертати увагу на коментарі та ділиться тим, що вважає важливим.

«Трек «Щоб не було» – про кохання. Але наші українці – найкреативніша нація евер! Ваше відео – це щось. Дякую кожному, 🫠😁 адже в tik-tok більше 27к відео знятих під звук 💔 Гартуйте добірку моїх фаворитів➡️» - написала Надя під кадрами.

У мережі почали реагувати:

«Просто пісня класна, знайшла місце у людей в 💔, кожен «проживає» її по-своєму; Які круті у нас люди!;

Друге відео просто топчик 🔥; Перший – це Петя, він один з тих, хто звільнив нас від окупації в Харківській області, він дуже класний, я так рада побачити його у тебе в профілі 😍;

Мурашки щоразу від цього треку ….пісня шикарна, наші люди чудові; А до речі, всі хто прочитають це – що ви чекаєте від 2023 року?

Народ, киньте мені посилання на друге відео, з лисою коміком – поставлю на дзвінок 🔥❤️; Останнє відео 😂🔥; Опаааааа я в публікації Наді».

Також Надя Дорофєєва підбила підсумки 2022, що йде, незвичайним чином цього разу.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про розлучення з Дантесом згодом після ухваленого рішення. Більше того, артистка почала зустрічатися з ледве розлученим другом сім'ї, а сам Дантес - з його колишньою дружиною.

Заміну партнерів у парах обговорювали у мережі цілий рік. Втім, Дорофєєва вирішила показати, які заголовки ЗМІ запам'яталися їй цього року найбільше.

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