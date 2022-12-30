Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает делиться различными постами в Инстаграм, несмотря на частую критику. Личная жизнь артистки по-прежнему интересует многих после ее скандального развода.

Сама Надя, вернушись в Украину и живя в Киеве, старается не обращать внимание на комментарии и делится тем, что считает важным.

«Трек «Чтобы не было» – о любви. Но наши украинцы – самая креативная нация эвер! Ваши видео – это что-то. Спасибо каждому, 🫠😁 ведь в tik-tok более 27к видео снятых под звук 💔 Листайте подборку моих фаворитов➡️» - написала Надя под кадрами.

В сети принялись реагировать:

«Просто песня классная, нашла место у людей в 💔, каждый «проживает» ее по-своему; Какие крутые у нас люди!;

Второе видео просто топчик🔥; Первый – это Петя, он один из освободивших нас от оккупации в Харьковской области, он очень классный, я так рада увидеть его у тебя в профиле 😍;

Мурашки каждый раз от этого трека ….песня шикарная, наши люди прекрасные; А кстати все кто прочитают это – что вы ждете от 2023 года?

Народ, бросьте мне ссылку на второе видео, с лысым комиком – поставлю на звонок 🔥❤️; Последнее видео 😂🔥; Опаааааа я в публикации Нади😻».

Также Надя Дорофеева подвела итоги уходящего 2022 необычным образом в этот раз.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о разводе с Дантесом спкстя некоторое время после принятого решения. Более того, артистка начала встречаться с едва разведенным другом семьи, а сам Дантес - с его бывшей женой.

Замену партнеров в парах обсуждали в сети целый год. Впрочем, Дорофеева решила показать, какие заголовки СМИ запомнились ей в этом году больше всего.

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