Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает делиться различными постами в Инстаграм, несмотря на частую критику. Личная жизнь артистки по-прежнему интересует многих после ее скандального развода.
Сама Надя, вернушись в Украину и живя в Киеве, старается не обращать внимание на комментарии и делится тем, что считает важным.
«Трек «Чтобы не было» – о любви. Но наши украинцы – самая креативная нация эвер! Ваши видео – это что-то. Спасибо каждому, 🫠😁 ведь в tik-tok более 27к видео снятых под звук 💔 Листайте подборку моих фаворитов➡️» - написала Надя под кадрами.
В сети принялись реагировать:
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«Просто песня классная, нашла место у людей в 💔, каждый «проживает» ее по-своему; Какие крутые у нас люди!;
Второе видео просто топчик🔥; Первый – это Петя, он один из освободивших нас от оккупации в Харьковской области, он очень классный, я так рада увидеть его у тебя в профиле 😍;
Мурашки каждый раз от этого трека ….песня шикарная, наши люди прекрасные; А кстати все кто прочитают это – что вы ждете от 2023 года?
Народ, бросьте мне ссылку на второе видео, с лысым комиком – поставлю на звонок 🔥❤️; Последнее видео 😂🔥; Опаааааа я в публикации Нади😻».
Также Надя Дорофеева подвела итоги уходящего 2022 необычным образом в этот раз.
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