Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептами смачних і корисних закусок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, чим можна урізноманітнити новорічне меню.

По-перше, Марина Боржемська радить приготувати фаршировані гриби в духовці.

Інгредієнти: печериці (6-8 шт.), перепелині яйця (6-8 шт.), базилік (можна сушений - 0,5 ч.ложки), оливкова олія (0,5 ч.ложки), петрушка (3 гілочки), сіль та приправи (за смаком).

Очистіть гриби та відріжте ніжки. Приберіть частину м’якоті з капелюшків - її та ніжки подрібніть. Протушіть гриби декілька хвилин. Додайте приправи та базилік. У кожен капелюшок вкладіть подрібнену грибну м’якоть та вбийте по одному перепелиному яйцю. Жовток не збивайте. За бажанням можна додати натертий сир. Поставте гриби в духовку або мікрохвильовку на 5 хвилин. Помийте на наріжте зелень і посипте нею зверху готові гриби.

Другий рецепт від зірки "Зважені та щасливі" — канапе з сьомгою.

Інгредієнти: філе слабосоленої сьомги (150 г), твердий сир (150 г), свіжий огірок (1-2 шт.), яйця (3 шт.), шпажки для канапе.

Відваріть яйця круто та подрібніть їх кільцями. Так само наріжте огірки (вони й будуть основою для канапе). Сир подрібніть кубиками (2х2). Тепер збираємо канапе: кільце огірка, вареного яйця, шматочок сиру, зверху - філе сьомги. Зафіксуйте шпажкою та викладіть на тарілку.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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