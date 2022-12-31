В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, чем можно разнообразить новогоднее меню.
Во-первых, Марина Боржемская советует приготовить фаршированные грибы в духовке.
Ингредиенты: шампиньоны (6-8 шт.), перепелиные яйца (6-8 шт.), базилик (можно сушеный - 0,5 ч.ложки), оливковое масло (0,5 ч.ложки), петрушка (3 веточки), соль и приправы (по вкусу).
Очистите грибы и отрежьте ножки. Уберите часть мякоти из шляпок – ее и ножки измельчите. Протушите грибы несколько минут. Добавьте приправы и базилик. В каждую шляпку вложите измельченную грибную мякоть и вбейте по одному перепелиному яйцу. Желток не сбивайте. По желанию можно добавить натертый сыр. Поставьте грибы в духовку или микроволновку на 5 минут. Помойте и нарежьте зелень и посыпьте ею сверху готовые грибы.
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Второй рецепт от звезды "Зважені та щасливі" - канапе с семгой.
Ингредиенты: филе слабосоленой семги (150 г), сыр (150 г), свежий огурец (1-2 шт.), яйца (3 шт.), шпажки для канапе.
Отварите яйца вкрутую и измельчите их кольцами. Так же нарежьте огурцы (они и будут основой для канапе). Сыр измельчите кубиками (2х2). Теперь собираем канапе: кольцо огурца, вареного яйца, кусочек сыра, сверху – филе семги. Зафиксируйте шпажкой и выложите на тарелку.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.