Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и полезных закусок.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, чем можно разнообразить новогоднее меню.

Во-первых, Марина Боржемская советует приготовить фаршированные грибы в духовке.

Ингредиенты: шампиньоны (6-8 шт.), перепелиные яйца (6-8 шт.), базилик (можно сушеный - 0,5 ч.ложки), оливковое масло (0,5 ч.ложки), петрушка (3 веточки), соль и приправы (по вкусу).

Очистите грибы и отрежьте ножки. Уберите часть мякоти из шляпок – ее и ножки измельчите. Протушите грибы несколько минут. Добавьте приправы и базилик. В каждую шляпку вложите измельченную грибную мякоть и вбейте по одному перепелиному яйцу. Желток не сбивайте. По желанию можно добавить натертый сыр. Поставьте грибы в духовку или микроволновку на 5 минут. Помойте и нарежьте зелень и посыпьте ею сверху готовые грибы.

Второй рецепт от звезды "Зважені та щасливі" - канапе с семгой.

Ингредиенты: филе слабосоленой семги (150 г), сыр (150 г), свежий огурец (1-2 шт.), яйца (3 шт.), шпажки для канапе.

Отварите яйца вкрутую и измельчите их кольцами. Так же нарежьте огурцы (они и будут основой для канапе). Сыр измельчите кубиками (2х2). Теперь собираем канапе: кольцо огурца, вареного яйца, кусочек сыра, сверху – филе семги. Зафиксируйте шпажкой и выложите на тарелку.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

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