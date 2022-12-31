Популярна українська актриса Олена Кравець, яка багато років працювала у студії "Квартал 95" і деякий час очолювала "Жіночий квартал", нещодавно повернулася з-за кордону та почала працювати у новому шоу "Тихий вечір". Так, у своєму Instagram зірка опублікувала відеоанонс, у якому запросила українців разом із нею у новому амплуа зустріти Новий рік.
Як виявилось, у новорічну ніч "Тихий вечір" з Оленою Кравець буде особливим, оскільки у ньому візьмуть участь багато зіркових гостей. На відео можна побачити, що в гості до Олени прийшли Монатик, Злата Огнєвіч, Дмитро Шуров, Антон Велбой, переможці Нацвідбору на Євробачення TVORCHI, коміки Наталія Гаріпова та Вася Байдак.
У підписі до публікації Кравець розповіла: "Якщо у вас такий саме тихий новорічний настрій, як і у нас, завітайте завтра, 31 грудня, на @kanal_dom або на їх YouTube аккаунт - ми там влаштовуємо новорічний "Тихий вечір". О 22.15 почнемо і в новому році продовжимо - у всіх сенсах. З прийдешнім вас".
Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актриси:
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"Неймовірна!".
"Ліно, ну шикарна. Я в шоці, яка ти богиня".
"Чекаємо".
"Дуже класний образ. Чекаємо".
"Неймовірно чекаємо".
"Дякую! Незрозуміло і розгублено почуваюся – як цього року зустріти Новий рік, свято, яке у нас відібрали! Тепер можна спокійно провести вечір, послухати музику та помолитися за Україну".
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