Популярна українська актриса Олена Кравець, яка багато років працювала у студії "Квартал 95" і деякий час очолювала "Жіночий квартал", нещодавно повернулася з-за кордону та почала працювати у новому шоу "Тихий вечір". Так, у своєму Instagram зірка опублікувала відеоанонс, у якому запросила українців разом із нею у новому амплуа зустріти Новий рік.

Як виявилось, у новорічну ніч "Тихий вечір" з Оленою Кравець буде особливим, оскільки у ньому візьмуть участь багато зіркових гостей. На відео можна побачити, що в гості до Олени прийшли Монатик, Злата Огнєвіч, Дмитро Шуров, Антон Велбой, переможці Нацвідбору на Євробачення TVORCHI, коміки Наталія Гаріпова та Вася Байдак.

У підписі до публікації Кравець розповіла: "Якщо у вас такий саме тихий новорічний настрій, як і у нас, завітайте завтра, 31 грудня, на @kanal_dom або на їх YouTube аккаунт - ми там влаштовуємо новорічний "Тихий вечір". О 22.15 почнемо і в новому році продовжимо - у всіх сенсах. З прийдешнім вас".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актриси:

"Неймовірна!".

"Ліно, ну шикарна. Я в шоці, яка ти богиня".

"Чекаємо".

"Дуже класний образ. Чекаємо".

"Неймовірно чекаємо".

"Дякую! Незрозуміло і розгублено почуваюся – як цього року зустріти Новий рік, свято, яке у нас відібрали! Тепер можна спокійно провести вечір, послухати музику та помолитися за Україну".

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