Популярная украинская актриса Елена Кравец, которая много лет работала в студии "Квартал 95" и некоторое время возглавляла "Женский квартал", недавно вернулась из-за границы и начала работать в новом шоу "Тихий вечер". Так, в своем Instagram звезда опубликовала видеоанонс, в котором пригласила украинцев вместе с ней в новом амплуа встретить Новый год.
Как оказалось, в новогоднюю ночь "Тихий вечер" с Еленой Кравец будет особенным, так как в нем примут участие много звездных гостей. На видео можно увидеть, что в гости к Лене пришли Монатик, Злата Огневич, Дмитрий Шуров, Антон Велбой, победители Нацотбора на Евровидение TVORCHI, комики Наталья Гарипова и Вася Байдак.
В подписи к публикации Кравец рассказала: "Если у вас такое же тихое новогоднее настроение, как и у нас, посетите завтра, 31 декабря, @kanal_dom или их YouTube аккаунт – мы там устраиваем новогодний "Тихий вечер". В 22.15 начнем и в новом году продолжим – во всех смыслах. С наступающим вас".
Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актрисы:
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"Невероятная!".
"Лена, ну шикарная. Я в шоке, какая ты богиня".
"Ждем".
"Очень классный образ. Ждем".
"Невероятно ждем".
"Спасибо! Непонятно и растерянно чувствую себя – как в этом году встретить Новый год, праздник, который у нас отобрали! Теперь можно спокойно провести вечер, послушать музыку и помолиться за Украину".
Напомним, "Мы нарезали 1 тонну": Тоня Матвиенко показала, как с мужем и мамой готовила оливье на фронт.
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