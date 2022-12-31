Популярная украинская актриса Елена Кравец, которая много лет работала в студии "Квартал 95" и некоторое время возглавляла "Женский квартал", недавно вернулась из-за границы и начала работать в новом шоу "Тихий вечер". Так, в своем Instagram звезда опубликовала видеоанонс, в котором пригласила украинцев вместе с ней в новом амплуа встретить Новый год.

Как оказалось, в новогоднюю ночь "Тихий вечер" с Еленой Кравец будет особенным, так как в нем примут участие много звездных гостей. На видео можно увидеть, что в гости к Лене пришли Монатик, Злата Огневич, Дмитрий Шуров, Антон Велбой, победители Нацотбора на Евровидение TVORCHI, комики Наталья Гарипова и Вася Байдак.

В подписи к публикации Кравец рассказала: "Если у вас такое же тихое новогоднее настроение, как и у нас, посетите завтра, 31 декабря, @kanal_dom или их YouTube аккаунт – мы там устраиваем новогодний "Тихий вечер". В 22.15 начнем и в новом году продолжим – во всех смыслах. С наступающим вас".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актрисы:

"Невероятная!".

"Лена, ну шикарная. Я в шоке, какая ты богиня".

"Ждем".

"Очень классный образ. Ждем".

"Невероятно ждем".

"Спасибо! Непонятно и растерянно чувствую себя – как в этом году встретить Новый год, праздник, который у нас отобрали! Теперь можно спокойно провести вечер, послушать музыку и помолиться за Украину".

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