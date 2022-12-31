Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, в якому привітала українців із прийдешнім новим роком та зробила важливе оголошення.

"Слава Україні! З прийдешнім 2023 роком. Цьогоріч ми зустрічаємо Новий рік більше подумки і серцем. Думаю, що кожен з нас підтримає пропозицію скоротити бюджет святкування, відмовитися від певних продуктів чи якихось подарунків. Адже зараз найбільш цінно буде придбати генератори – безцінну енергію, яка так потрібна на фронті", — пише Руслана Лижичко.

Співачка та її команда оголосила збір коштів на генератори.

"Ми зустрічалися з виробниками. Замовлена перша партія, яка вже прямує на фронт. Кожен може долучитися до збору посильною пожертвою. Нехай в Новому році буде достатньо енергії, щоби наші мужні воїни перемогли якомога швидше. Дякую кожному доброму серцю, яке зробить свій внесок у чисту енергію", — наголосила артистка.

Шанувальники в коментарях підтримали Руслану:

"Ви неймовірна👏👏👏. Ви то та енергі,я яка спонукає діяти всіх довкола";

"Ви і Ваша команда молодці!!! Дякуємо! Люблю Вашу творчість і поважаю особистість!".

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

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Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.