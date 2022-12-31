В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение, в котором поздравила украинцев с наступающим новым годом и сделала важное объявление.
"Слава Украине! С наступающим 2023 годом. В этом году мы встречаем Новый год больше мысленно и сердцем. Думаю, что каждый из нас поддержит предложение сократить бюджет празднования, отказаться от определенных продуктов или каких-либо подарков. Ведь сейчас наиболее ценно будет приобрести генераторы – бесценную энергию, которая так нужна на фронте", - пишет Руслана Лыжичко.
Певица и ее команда объявила сбор средств на генераторы.
"Мы встречались с производителями. Заказана первая партия, которая уже направляется на фронт. Каждый может присоединиться к сбору посильным пожертвованием. Пусть в Новом году будет достаточно энергии, чтобы наши мужественные воины победили как можно быстрее. Спасибо каждому доброму сердцу, которое внесет свой вклад в чистую энергию", - подчеркнула артистка.
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Поклонники в комментариях поддержали Руслану:
"Вы невероятная 👏👏👏. Вы это та энергия, которая побуждает действовать всех вокруг";
"Вы и Ваша команда молодцы!!! Спасибо! Люблю Ваше творчество и уважаю личность!".
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.