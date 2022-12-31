Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", опублікувала кадр, де її зображено з мамою.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", вдалася у спогади і згадала, як ще зовсім маленькою відпочивала у Криму. У своєму Інстаграм-Сториз вона захопила архівне фото з мамою, яке було зроблено 22 роки тому в Ялті.

Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", опублікувала кадр, де її зображено з мамою. На фото, зробленому 22 роки тому, Ганна разом із рідною людиною позує на набережній Ялти. Мама тримає маленьку майбутню актрису за руку, а та тим часом їсть морозиво.

Вона також додала геолокацію, де написано, що Крим – це Україна.

Раніше Анна Кошмал також згадала свої студентські роки та поділилася з шанувальниками архівного фото. Цікаво, що на знімку можна побачити відому українську співачку Аліну Паш.

Знімок, яким поділилася артистка, було зроблено 12 років тому. Тоді Анна Кошмал була студенткою першого курсу Київського естрадно-циркового училища.

"Ось що я ще знайшла. 2010 рік. Мій перший курс. Естрадний вокал. 12 років тому. Дівчата, перепрошую", - підписала архівний знімок актриса.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців .

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.