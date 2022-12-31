Як повідомляє Politeka.net , відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", вдалася у спогади і згадала, як ще зовсім маленькою відпочивала у Криму. У своєму Інстаграм-Сториз вона захопила архівне фото з мамою, яке було зроблено 22 роки тому в Ялті.
Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", опублікувала кадр, де її зображено з мамою. На фото, зробленому 22 роки тому, Ганна разом із рідною людиною позує на набережній Ялти. Мама тримає маленьку майбутню актрису за руку, а та тим часом їсть морозиво.
Вона також додала геолокацію, де написано, що Крим – це Україна.
Раніше Анна Кошмал також згадала свої студентські роки та поділилася з шанувальниками архівного фото. Цікаво, що на знімку можна побачити відому українську співачку Аліну Паш.
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Знімок, яким поділилася артистка, було зроблено 12 років тому. Тоді Анна Кошмал була студенткою першого курсу Київського естрадно-циркового училища.
"Ось що я ще знайшла. 2010 рік. Мій перший курс. Естрадний вокал. 12 років тому. Дівчата, перепрошую", - підписала архівний знімок актриса.
Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.
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