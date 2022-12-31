Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", опубликовала кадр, где она изображена с мамой.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", вдалась в воспоминания и вспомнила, как еще совсем маленькой отдыхала в Крыму. В своем Инстаграм-Сториз она восхитила архивным фото с мамой, которое было сделано 22 года назад в Ялте.

Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", опубликовала кадр, где она изображена с мамой. На фото, сделанном 22 года назад, Анна вместе с родным человеком позирует на набережной Ялты. Мама держит за руку маленькую будущую актрису, а та тем временем кушает мороженое.

Она также добавила геолокацию, где написано, что Крым – это Украина.

Ранее Анна Кошмал также вспомнила свои студенческие годы и поделилась с поклонниками архивным фото. Интересно, что на снимке можно заметить известную украинскую певицу Алину Паш.

Снимок, которым поделилась артистка, был сделан 12 лет назад. Тогда Анна Кошмал была студенткой первого курса Киевского эстрадно-циркового училища.

"Вот что я еще нашла. 2010 год. Мой первый курс. Эстрадный вокал. 12 лет назад. Девушки, прошу прощения", — подписала архивный снимок актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.