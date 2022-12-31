Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", вдалась в воспоминания и вспомнила, как еще совсем маленькой отдыхала в Крыму. В своем Инстаграм-Сториз она восхитила архивным фото с мамой, которое было сделано 22 года назад в Ялте.
Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", опубликовала кадр, где она изображена с мамой. На фото, сделанном 22 года назад, Анна вместе с родным человеком позирует на набережной Ялты. Мама держит за руку маленькую будущую актрису, а та тем временем кушает мороженое.
Она также добавила геолокацию, где написано, что Крым – это Украина.
Ранее Анна Кошмал также вспомнила свои студенческие годы и поделилась с поклонниками архивным фото. Интересно, что на снимке можно заметить известную украинскую певицу Алину Паш.
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Снимок, которым поделилась артистка, был сделан 12 лет назад. Тогда Анна Кошмал была студенткой первого курса Киевского эстрадно-циркового училища.
"Вот что я еще нашла. 2010 год. Мой первый курс. Эстрадный вокал. 12 лет назад. Девушки, прошу прощения", — подписала архивный снимок актриса.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.