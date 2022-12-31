На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що з Бахмута, де тривають важкі бої, українські військові евакуювали 7-річного хлопчика з родиною (відео 1). Раніше в мережу потрапило відео, на якому дитина розповідала про вже звичне життя від вибухами.
Марічка Падалко також відзначила, що спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське в Луганській області та опублікував відео звільнення в своєму телеграм-каналі. Генштаб про цей факт поки не повідомляв.
Радіо Свобода на графіці показало, як Україна цього року втрачала і повертала території на сході країни (відео 2).
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців (відео 3).
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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.