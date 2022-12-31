Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 310 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що з Бахмута, де тривають важкі бої, українські військові евакуювали 7-річного хлопчика з родиною (відео 1). Раніше в мережу потрапило відео, на якому дитина розповідала про вже звичне життя від вибухами.

Марічка Падалко також відзначила, що спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське в Луганській області та опублікував відео звільнення в своєму телеграм-каналі. Генштаб про цей факт поки не повідомляв.

Радіо Свобода на графіці показало, як Україна цього року втрачала і повертала території на сході країни (відео 2).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців (відео 3).

В росії планують оголосити нову хвилю мобілізації 5 січня – повідомив голова української розвідки Кирило Буданов.

Ситуація зі світлом в столиці стабілізується. Київ повертається до планових графіків відключення – повідомили в Yasno.

В застосунку Дія підбили результати опитування про дату святкування Різдва. Вперше в опитуванні в додатку участь взяла така велика кількість людей (фото 4).



Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.