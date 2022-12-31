На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что из Бахмута, где продолжаются тяжелые бои, украинские военные эвакуировали 7-летнего мальчика с семьей (видео 1). Ранее в сеть попало видео, на котором ребенок рассказывал об уже привычной жизни взрывами.
Маричка Падалко также отметила, что спецподразделение Kraken сообщило об освобождении поселка Новоселовское в Луганской области и опубликовало видео освобождения в своем телеграмм-канале. Генштаб об этом факте пока не сообщал.
Радио Свобода на графике показало, как Украина в этом году теряла и возвращала территории на востоке страны (видео 2).
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам (видео 3).
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В России планируют объявить новую волну мобилизации 5 января – сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
Ситуация со светом в столице стабилизируется. Киев возвращается к плановым графикам отключения – сообщили в Yasno.
В приложении Дія подвели результаты опроса о дате празднования Рождества. Впервые в опросе в приложении участие приняло такое большое количество людей (фото 4).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.