Зіркова пара виховує трьох синів Івана, Дмитра та маленького Сашуню. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала, чим годує своїх чоловіків удома.

"Рубрика «Смачно з Решетниками» 😋 або що можна приготувати за півгодини )) Новорічний період - час подарунків і час смачної їжі. Я це все поєднала в цьому пості", — пише дружина ведучого.

Вона вирішила приготувати дві прості та дуже смачні страви: ньоки, запечені під сиром, та грибний соус.

"Ньоки обсмажуємо з оливковою олією, добавляємо копчений бекон, цибулю, сир, заливаємо це вершками і відправляємо до духовки на 180 градусів на 15 хв. Тепер готуємо грибний соус: Розігріваємо вершкове масло на пательні, пасеруємо цибулю, додаємо гриби. Потім перекладаємо їх в сотейник, дадаємо декілька зубчиків часнику, солимо, перчимо, заливаємо все це вершками. Наостанок додаємо трохи сиру, смак стане іще яскравішим 😋Це неймовірна смакота! Всім раджу!", — пояснила дружина Григорія Решетніка.

"Колись моя бабуся розповідала мені історії, як вона годинами стояла на кухні, аби прогодувати четверо чоловіків в домі (3 синів і дідуся). Тепер я її розумію, як ніхто - бо мої четверо хлопців люблять смачно попоїсти", — зізнавалася раніше Христина.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.