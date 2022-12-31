Звездная пара воспитывает троих сыновей Ивана, Дмитрия и маленького Сашуню. В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, чем кормит своих мужчин дома.

"Рубрика "Вкусно с Решетниками" 😋 или что можно приготовить за полчаса )) Новогодний период – время подарков и время вкусной еды. Я это все соединила в этом посте", - пишет жена ведущего.

Она решила приготовить два простых и вкусных блюда: ньоки, запеченные под сыром, и грибной соус.

"Ньоки обжариваем с оливковым маслом, добавляем копченый бекон, лук, сыр, заливаем это сливками и отправляем в духовку на 180 градусов на 15 мин. Теперь готовим грибной соус: Разогреваем сливочное масло на сковороде, пассеруем лук, добавляем грибы. Потом перекладываем их сотейник, добавляем несколько зубчиков чеснока, солим, перчим, заливаем все это сливками. Напоследок добавляем немного сыра, вкус станет еще ярче 😋Это невероятная вкуснятина! Всем советую!", — объяснила супруга Григория Решетника.

"Когда-то моя бабушка рассказывала мне истории, как она часами стояла на кухне, чтобы прокормить четверо мужчин в доме (3 сыновей и дедушка). Теперь я ее понимаю, как никто - потому что мои четверо ребят любят вкусно поесть", - признавалась раньше Кристина.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.