Цього разу у себе в Instagram Віталій Козловський показав відео зі свого виступу для українських захисників та повідомив, що один з його героїв віддав життя в боях за нашу свободу.

"Цей високий статний кремезний воїн професійно займався бальними танцями. Світлий, з почуттям гумору, кажуть, побратими так і називали його «Позитив». Відповідальний. Вибачався за те, що «коли танцював, трохи збився». Відважний в бою, розповідав, що смерть декілька разів дихала в спину, бо снаряди оминали його і падали за кілька метрів. Але, на жаль, наздогнала. Він загинув у бою під Кремінною. Горе. Дуже болить…💔 Його звали Ігор. Помоліться за Воїна! Слава Герою! І вічна пам’ять!", — написав Віталій Козловський.

Українці, серед яких і співачки Ольга Цибульська, Світлана Тарабарова та Roxolana, у коментарях до публікації висловлюють свої співчуття.

Додамо, Віталій Козловський уже чотири роки змушений виправдовуватися за те, що розважав росіян під час війни. Цього року Володимир Зеленський нагородив артиста орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Але багато українців таке рішення засудили та нагадали, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в Москві.

Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський у дорогому костюмі на тлі ЗСУ нарвався на жорстку критику.

Також Politeka писала, що Козловський із Поляковою за ручку з'явилися на публіці, несподівані кадри.