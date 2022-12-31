В этот раз у себя в Instagram Виталий Козловский показал видео со своего выступления для украинских защитников и сообщил, что один из его героев отдал жизнь в боях за нашу свободу.

"Этот высокий статный крепкий воин профессионально занимался бальными танцами. Светлый, с чувством юмора, говорят, собратья так и называли его «Позитив». Ответственный. Извинялся за то, что «когда танцевал, немного сбился». Отважный в бою, рассказывал, что смерть несколько раз дышала в спину, потому что снаряды обходили его и падали в нескольких метрах. Но, к сожалению, догнала... Он погиб в бою под Кременной. Горе. Очень болит... 💔Его звали Игорь. Помолитесь за Воина! Слава Герою! И вечная память!", - написал Виталий Козловский.

Украинцы, среди которых и певицы Ольга Цыбульская, Светлана Тарабарова и Roxolana, в комментариях к публикации выражают свои соболезнования.

Добавим, Виталий Козловский уже четыре года вынужден оправдываться за то, что развлекал россиян во время войны. В этом году Владимир Зеленский наградил артиста орденом "За заслуги" ІІІ степени. Но многие украинцы осудили такое решение и напомнили, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.

Также Politeka писала, что Козловский с Поляковой за ручку появились на публике, неожиданные кадры.