Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя окремо розписала, як вона провела кожен місяць після повномасштабного вторгнення рф.

"Рік, коли не хочеться висновків, не хочеться згадок, адже згадки здебільшого сумні… Сіла згадувати, як для мене пройшов кожен місяц цього року. Я часто впадаю в паніку, що зроблено замало, що все йде не так і не туди, тому саме для себе пишу цей перелік, щоб в хвилини смутку давати собі чарівний пєндєль. Буду дивитися на цей список і робити ще більше і ще краще. Дякую усім хто був поруч весь цей складний рік 🙏🏻", — пише Катерина Осадча.

Як зізнається ведуча, в лютому вона ще намагалася достукатися до своїх колег-росіян, але все виявилося марним. У березні вона з командою започаткувала проєкт «Пошук зниклих», і вже через тиждень після початку пошуків було знайдено близько 500 осіб.

Далі життя зірки повнюстю стало обертатися навколо соціальних проєктів та благодійних ініціатив. Пошук зниклих з телеграм-каналу маштабувався в мультиплатформний рух, «Знайти своїх» запустили в телеформаті в ефірі Єдиного марафону новин.

Що стосується розважальних шоу, то вони відійшли на задній план. Катя Осадча була ведучою 12 сезону "Голос країни", а також брала участь у записі музичного шоу «Пісня мого життя» в Фінляндії, присвяченого Україні.

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.