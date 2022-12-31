В этот раз на своей странице в Instagram Катя отдельно расписала, как она провела каждый месяц после полномасштабного вторжения рф.

"Год, когда не хочется выводов, не хочется упоминаний, ведь упоминания в большинстве своем грустные… Села вспоминать, как для меня прошел каждый месяц этого года. Я часто впадаю в панику, что сделано мало, что все идет не так и не туда, поэтому именно для себя пишу этот перечень, чтобы в минуты грусти давать себе волшебный пендель. Буду смотреть на этот список и делать еще больше и еще лучше. Спасибо всем кто был рядом весь этот сложный год 🙏🏻", - пишет Екатерина Осадчая.

Как признается ведущая, в феврале она еще пыталась достучаться до своих коллег-россиян, но все оказалось бесполезным. В марте она с командой положила начало проекту «Поиск пропавших», и уже через неделю после начала поисков было найдено около 500 человек.

Далее жизнь звезды полностью стала вращаться вокруг социальных проектов и благотворительных инициатив. Поиск пропавших из телеграмм-канала масштабировался в мультиплатформенное движение, «Найти своих» запустили в телеформате в эфире Единого марафона новостей.

Что касается развлекательных шоу, то они отошли на задний план. Катя Осадчая была ведущей 12 сезона "Голос країни", а также принимала участие в записи музыкального шоу «Песня моей жизни» в Финляндии, посвященном Украине.

Напомним, Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.