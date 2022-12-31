Дружина артиста Вікторія Ткач на своїй сторінці в Instagram поділилася трагічною звісткою.
"Війна навчила нас цінити.. Час, людей, життя.. Намагаєшся завжди щось робити, щось, що приносить користь людям, свято дітям, допомогу нашим воїнам, іноді робити абсолютно неможливе на перший погляд.. І наче все виходить і від цього на душі легше і ближче відчуття ПЕРЕМОГИ.. Але коли потрібна допомога найдорожчим, те саме неможливо дійсно стає неможливим.. і замість перемоги, біль у серці! Я не встигла, не змогла, була далеко, не побачила, не обійняла і навіть не встигла сказати, як сильно люблю.. лише пообіцяла як найшвидше приїхати!", — зізнається дружина Юрія Ткача
Поки зіркова родина їхала з Київа до Дніпра та стояла в нескінченних заторах, із життя пішла бабуся Вікторії.
"І ці 5 годин в дорозі немов вічність! Ба.. Ти мій герой, моя бабууууся, в тобі живе моє дитинство.. З тобою там частинка мого серця..❤️🩹Мені болить! І я сумую.. Приходь у сні.. підемо на город, зірвемо кукурудзу, з’їмо зеленого кавуна і потім ти звариш мені надсмачні вареники з вишнями)) Я буду чекати.. Цініть, любіть, прощайте, не зліться і завжди знаходьте час, дзвоніть, пишіть, кажіть «люблю» , не забувайте.. Бо іноді неможливе дійсно неможливе!!! І час не зупинити..", — наголосила дружина зірки "Квартал 95".
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Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" розповів, як відповідатиме росіянам при зустрічі.
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