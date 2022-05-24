Юрій Ткач також пояснив, що в світі є тільки 1% адекватних росіян, і всі вони вже поїхали з рф.

Як повідомляє Politeka.net, український гуморист і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який вступив до лав територіальної оборони Києва на другий день війни, висловився з приводу спілкування з колегами росії. Про це він розповів Славі Дьоміну на "Люкс ФМ".

За словами Юрія Ткача, прийшов той час, коли з росіянами не потрібно розмовляти і щось їм доводити. Це просто неможливо після жахів, які творять російські військові в Україні. Тим більше виявилося, що громадяни росії розуміють тільки фізичну силу.

"З ними вже не потрібно спілкуватися. Не відповідати їм навіть. Я уявити собі не можу просто спілкування зі звичайним, росіянином, який підійде до мене і скаже: "Ви не були праві". Я просто не знаю, що буде. Якщо ми будемо в Україні, може бути біда. Звичайно, до криміналу не дійде, але морда буде бита сильно", - зазначив Юрій Ткач.

Юрій Ткач також пояснив, що в світі є тільки 1% адекватних росіян, і всі вони вже поїхали з рф. У приклад адекватних росіян він привів відому актрису Лію Ахеджакеву і знаменитого телеведучого Макса Галкіна.

"Я думаю, що у всіх вже є внутрішнє відчуття несправедливості, яка виходить від них. Вони майже всі несуть в собі дурість, тупість і треш", - додав український гуморист.

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