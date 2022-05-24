Комік не зміг довго говорити про трагедію через клубок у горлі. На його очах виступили сльози.

Як повідомляє Politeka.net, український гуморист і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач зараз займається волонтерством і захищає рідну землю від російських окупантів. Артист зізнався, що втратив на війні своїх друзів. Про це він розповів Славі Дьоміну на "Люкс ФМ".

"Ми організувалися і вже на другий-третій день взяли зброю і стали на захист тієї частини Києва, в якій ми перебували... На тій території, де у нас була самооборона, де ми організовувалися, зараз приїхали вже два хлопці, ми скидалися на похорон. Завтра будуть похорони", - розповів Юрій Ткач.

Комік не зміг довго говорити про трагедію через клубок у горлі. На його очах виступили сльози.

Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва на другий день війни.

Сім'я гумориста перший час перебувала з ним у столиці, а коли місто стали сильно бомбити, актор вивіз дружину і дочку на Західну Україну, звідки вони перебралися до Болгарії.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" зустрівся з дружиною і донькою після двох місяців розлуки, кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Ткача з "Квартал 95" вразила патріотичними словами їхньої маленької доньки.

Також Politeka писала, Юрій Ткач наочно показав, де зараз знаходиться.