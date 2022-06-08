Як повідомляє Politeka.net, Вікторія, дружина коміка і актора Юрія Ткача розповіла в програмі "Зірковий шлях", про найстрашніший момент, який вони пережили разом з донькою під час війни.

За словами Вікторії, ніч у Вінниці стала для неї найстрашнішою. О третій годині пролунала сирена. У вікні вона побачила заграву, яка з'являється в результаті обстрілів. Тоді вона зрозуміла, що спускатися в укриття пізно, тому вирішила прикрити дочку своїм тілом.

"Я її просто накрила собою. Пролунав вибух, після якого ми вибігли в коридор. Я вийшла на балкон, щоб подивитися, що з машинами. Виходжу і бачу, як летить друга ракета і лунає другий вибух", - поділилася своїми спогадами Вікторія Ткач і зізналася, що це було дуже страшно.

Того дня у Вінниці російські окупанти цілилися в телевізійну вежу, а сім'я Юрія Ткача була від неї менш ніж в двох кілометрах.

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