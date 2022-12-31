Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко, яка живе за кордоном, рідко говорить про війну рф проти України.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала кадри з виставки британського художника Бенксі, яка зараз проходить в Італії, та розповіла, як він підтримує Україну.

"Бенксі. Капіталістичний реалізм. «Найбільші злочини у світі вчиняють не люди, які порушують правила. Це люди, які виконують накази кидати бомби та чинити розправи в селах». Використання мистецтва як політичної зброї завжди було основною частиною практики та активізму Бенксі. Станом на листопад 2022 року художник створив сім нових фресок в Україні – від Бородянки до Києва та Ірпеня. На підтримку українців цієї зими Бенксі зробив 50 трафаретів, а всі кошти пішли до Фонду Спадщина війни. 💛💙", — пише модель.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню: "Боже, як правильно все сказано! Дай Бог швидше, щоб закінчилася війна на Вашій Батьківщині!".

Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.