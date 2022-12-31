Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко, живущая за границей, редко говорит о войне рф против Украины.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала кадры с выставки британского художника Бэнкси, которая сейчас проходит в Италии, и рассказала, как он поддерживает Украину.

"Бэнкси. Капиталистический реализм. «Наибольшие преступления в мире совершают не люди, которые нарушают правила. Это люди, выполняющие приказы бросать бомбы и устравать расправы в селах». Использование искусства как политического оружия всегда было основной частью практики и активизма Бэнкси. В ноябре 2022 года художник создал семь новых фресок в Украине – от Бородянки до Киева и Ирпеня. В поддержку украинцев этой зимой Бэнкси сделал 50 трафаретов, а все средства пошли в Фонд Наследие войны. 💛💙", — пишет модель.

Поклонники в комментариях поддержали Соню: "Боже, как правильно все сказано! Дай Бог скорее, чтобы закончилась война на Вашей Родине!".

Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.