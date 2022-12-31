Цього року артистка пішла з продюсерського центру Олексія Потапенка (Потапа) та його екс-дружини Ірини Горової MOЗGI Entertainment, з яким вона співпрацювала протягом 6 років. На своїй сторінці в Instagram Мішель Андраде підбила підсумки 2022 року.

"Якщо б мене спитали, чи хотіла б я видалити цей рік зі свого життя, то я б сказала «Ніколи». Бо цей рік вніс дуже багато змін у життя кожного з нас… Інколи для того, щоб стати сильнішим, треба пройти дуже важкі випробування. В момент, коли розумієш, що це робить тебе сильнішим, починаєш реагувати на ці події без страху, а зустрічаєш їх з силою!", — зізнається співачка.

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"Сила, єдність, підтримка, напевно, найголовніше, що в цьому році ми відчули! Не дозволяйте нічому й нікому відібрати ці цінні речі! Завджи тримайте тепло та любов усередині, й всі перепони будуть вам під силу! Дозвольте собі відчувати гарні та теплі емоції, радійте успіхам своїх рідних, близьких та друзів, бо це і є сила! У цьому році ми показали, що Україна – одна єдина та незламна країна! Пам’ятайте, що ви і є та сама незламна людина ❤️", — наголосила Мішель Андраде.

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