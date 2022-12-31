В этом году артистка ушла из продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) и его экс-жены Ирины Горовой MOЗGI Entertainment, с которым она сотрудничала в течение 6 лет. На своей странице в Instagram Мишель Андраде подвела итоги 2022 года.

"Если бы меня спросили, хотела ли бы я удалить этот год из своей жизни, то я бы сказала "Никогда". Потому что этот год внес очень много изменений в жизнь каждого из нас... Иногда для того, чтобы стать сильнее, надо пройти очень тяжелые испытания. В момент, когда понимаешь, что это делает тебя сильнее, начинаешь реагировать на эти события без страха, а встречаешь их с силой!", - признается певица.

Звезда также эмоционально поздравила поклонников с наступающим Новым годом.

"Сила, единство, поддержка, наверное, самое главное, что в этом году мы испытали! Не позволяйте ничему и никому отобрать эти ценные вещи! Всегда держите тепло и любовь внутри, и все преграды будут вам по силам! Позвольте себе испытывать хорошие и теплые эмоции, радуйтесь успехам своих родных, близких и друзей, потому что это и есть сила! В этом году мы показали, что Украина – одна единственная и несгибаемая страна! Помните, что вы и есть тот самый несгибаемый человек ❤️", — подчеркнула Мишель Андраде.

Напомним, что ведущая "Орел и Решка" Андраде поделилась секретами с украинцами.

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде с гипсом удивила украинцев.

Как Politeka рассказывала, Дорофеева и Андраде оказались в "партии", а Хименес-Браво задумался о президентстве.