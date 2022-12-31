Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук коротко розповіла про все, що довелося пережити українцям за цей рік та зробила добірку потужних фото.

"Вибухи. Страх. Сльози. Прощання. Вміщення дому та всього життя в одну сумку. Рішучість. Суцільне нерозуміння, як бути. Крики. Паніка. Сміливість. Безсонні ночі в підвалі та з новинами в телефоні. Ой, у лузі червона калина. Чужі люди стали своїми. Неможливість подзвонити рідним. Прощання з чоловіком, братом, батьком, які йдуть захищати. Втрати. Біль, який розриває душу на частини. Буча, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів, Бахмут, Київ. Вся Україна. Пришвидшене серцебиття. Дим у горлі після прильотів. Плач дітей від страху. Ночі в метро. Сотні тисяч мемів про ваньок. Сміх. Години на кордонах. Незнайомці. Нові правила життя. Сум. Перемога на Євробаченні. Новини з дому. Азовсталь. Оленівка. Збори й донати. Байрактари. Мітинги закордоном", — пише Іванна.

Далі був День Незалежності. Ведуча заговорила про визволення наших з полону, масовані обстріли, блекаути, романтичні вечері при свічках, міжнародну підтримку та повагу, вміння тримати зв‘язок без зв‘язку, наші незламність і незалежність.

"Майже рік повномасштабного вторгнення. Ось такий він, підсумок 2022-го для українців. Гіркий, болісний. Але з проблисками світла серед суцільної темноти. Вірю, що світла буде більше, воно переможе. Бо за нього боряться найсміливіші🙏🏼", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

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