Відома співачка Злата Огневич, яку ще нещодавно розкритикували за плагіат у новій пісні, похвалилася новим успіхом.

Популярна українська співачка Злата Огневич нещодавно випустила кліп на нову пісню та представила її в мережі. Через це вибухнув скандал, багатьом привівши композиції Огневич нагадав пісню Біллі Айліш.

Сама Огнєвіч відхрестилася від усіх чуток, заявивши, що надихається так, як і всі артисти і не копіювала нічого подібним чином. Втім, у мережі багато хто розкритикував Злату. Але знайшлися й ті, хто її повністю підтримав.

На цей раз Злата нагадала про пісню:

«Знаєте, я навіть не уявляла такої реакції на нову пісню, сотні роликів Тік Токе, ви співаєте, робите ремікси. Кліп у топ 100 найкращих кліпів на Ютубі. Це завдяки щирості та відданості! Дякую вам за підтримку!

Музика надихає та лікує! Сьогодні закохалася у нову пісню» – поділилася Злата.

Як зізналася артистка Злата Огневич, наступ 2023 року вона все ж таки святкуватиме. На таке рішення її підштовхнула розмова із українським захисником.

Відома українська співачка Злата Огневич поділилася, що зараз у неї геть-чисто відсутній новорічний настрій через зрозумілі кожному причини.

За словами виконавиці, вона довго вагалася, чи варто зустрічати 2023 рік. Втім, розмова з військовим, яка служить на передовій, допомогла Златі ухвалити рішення.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.