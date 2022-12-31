В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук кратко рассказала обо всем, что пришлось пережить украинцам за этот год и сделала подборку фото.

"Взрывы. Страх. Слезы. Прощание. Помещение дома и всей жизни в одну сумку. Решительность. Сплошное непонимание, как быть. Крики. Паника. Смелость. Бессонные ночи в подвале и с новостями в телефоне. Ой, у лузі червона калина. Чужие люди стали своими.Н евозможность позвонить родным. Прощание с мужем, братом, отцом, которые идут защищать. Потери. Боль, которая разрывает душу на части. Буча, Мариуполь, Николаев, Чернигов, Бахмут, Киев. Вся Украина. Ускоренное сердцебиение. Дым в горле после прилетов. Плач детей от страха. Ночи в метро. Сотни тысяч мемов о ваньках. Смех. Часы на границах. Незнакомцы. Новые правила жизни. Грусть. Победа на Евровидении. Новости из дома. Азовсталь. Еленовка. Сборы и донаты. Байрактары. Митинги заграницей", — пишет Иванна.

Дальше был День Независимости. Ведущая заговорила об освобождении наших из плена, массированных обстрелах, блекаутах, романтических ужинах при свечах, международной поддержке и уважении, умении держать связь без связи, наших несгибаемости и независимости.

"Почти год полномасштабного вторжения. Вот такой он, итог 2022-го для украинцев. Горький, болезненный. Но с проблесками света среди сплошной темноты. Верю, что света будет больше, он победит. Потому что за него борются самые смелые 🙏🏼", — подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

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