Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка щодня публікує різні кадри та хвалиться успіхом. Також вона любить звертати увагу на свою фігуру, наголошуючи на пишних формах.
Кілька днів тому Саліванчук вирушила на відпочинок з дітьми і одразу поспішила похвалитися, як веселиться у басейні та розважається, відпочиваючи нібито від важких буднів. З мінусів життя будинку в Києві Саліванчук назвала відсутність зв'язку та світла, якраз у той час, як вона мала займатися.
Зараз же в курортній зоні біля басейну вона поділилася, як почувається тепер. Коли багато хто був схвильований ракетним ударом, Саліванчук додала, що і в неї настрій г*вно і це при тому, що на відміну від багатьох українців, вона розважається на відпочинку.
«Настрій го*но, але нас не зламати. Триматимемося і ну їх в *опу» - написала Саліванчук.
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Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита.
"Пам'ятайте ті почуття у дитинстві, ніби час тягнеться дуже повільно: здається, що все ще попереду, а життя буде вічним. Але чим ми старші, тим швидше минають тижні, дні та години", - пише Ганна Саліванчук.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.