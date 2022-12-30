За словами Дімопулос, так ЄС треба просити вступити до нас, а не до України, судячи з якості обслуговування.

Санта Дімопулос продовжує показувати в Інстаграм, як проходять її будні, розповідає про цікаві моменти з відпочинку та ділиться досвідом подорожі різними країнами.

На цей раз Дімопулос поскаржилася на обслуговування в лікарнях Франції. Син Санти захворів і довелося звертатися до лікарів, тому сама Санта поділилася в Інстаграм спостереженнями.

"Дещо про французьку систему охорони здоров'я. По-перше, тут краще не хворіти. Тому що це пекло. Навіть якщо у вас призначено прийом — ви чекатимете. Прийом триватиме не більше 15 хвилин і ніхто не особливо вникатиме і переживатиме. друге, тут кілька рецептів на всі хвороби. Один із яких – антибіотики", – розповіла жінка.

За словами Санти, її дитині призначили направлення на дослідження, проте потрапити до лабораторії не вийшло, вони були закриті, а в аптеках рідко є те, що їм потрібно.

"Зі страховкою теж не все так просто. Ви платите, а там самі розбирайтеся. Тобто треба писати до страхової, надсилати всі документи, щоб повернули гроші. У приватному порядку (скільки б ви не платили, а іноді це 500 € за виклик) лікарі теж не напружуються, вони можуть годинами не відповідати, спізнюватися і не вникати. У мене алергія на такого роду бюрократію та відмороження. Я просто впадаю у ступор", - написала Санта.

Зірка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього співачка пов'язала свою долю із Володимиром Самсоненком, відомим бізнесменом.

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