"Холостяк" Алекс Топольський провів останні побачення з дівчатами перед зустрічами з їхніми батьками. В 10 випуску герой шоу попрощався з Юлією "Медузою". На своїй сторінці в Instagram одна з фавориток шоу Олександра Мудра зневажливо висловилася про свої конкуренток.

"Які ж ці дівчатка кумедні, все чекають коли я піду, а я все залишаюся та залишаюся. І як їм пояснити, що чоловікам байдуже на жіночі сварки? Сподіваюся, що життя пояснить. Дякувати Богу, це був наш останній тиждень разом. Більше не доведеться втрачати свій фокус і я нарешті можу бути ніжною та ласкавою увесь час", — пише Саша.



Фаворитка Алекса Топольського зізнається, що наступний тиждень буде для неї дуже напруженим і водночас зворушливим та глибоким.





"Розуміючи, як для Алекса було важливо побачити серьозність моїх намірів, звичайно мені не хотілося його розчаровувати, але не завжди обставини залежать тільки від нас. Тож побачимо чим саме закінчіться для мене наступна церемонія", — заінтригувала учасниця "Холостяка".

У коментарях глядачки роблять свої прогнози, хто стане переможницею шоу — Олександра Мудра чи модель Катерина Лозовицька.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.