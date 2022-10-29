На своей странице в Instagram предприниматель рассказал, что перед тем, как решиться искать любовь в реалити-шоу, он постарался честно ответить, что именно для него означает это чувство.

"Сразу было сложно прийти к какому-то точному определению. Поэтому я пошел от обратного – осознал, что для меня не является любовью. Жертвовать своими мечтами и интересами ради отношений – это не любовь. Полное растворение в партнере – это не любовь. Ревность, чувство принадлежности, пустая страсть - это точно не любовь... Любовь - это радоваться успехам друг друга и утешать друг друга во время неудач. Любовь - это вместе развиваться и иметь общие ценности, чувствовать себя свободно. Любовь – в простоте и мелочах, маленьких жестах, которые мы совершаем каждый день", - пишет Топольский.

Алекс признается, что ему сложно объяснить любовь, но гораздо легче продемонстрировать.

"Когда я просыпаюсь и первая мысль: что бы такого вкусненького ей приготовить на завтрак 😊 Любовь – это ответственность! Сладкие поцелуи, объятия и нежные слова необходимы, но только этого мало, чтобы сохранить любовь. Отношения – это не всегда легко. Все зависит не только от чувств, но и от того, насколько мы готовы работать над собой каждый день", - добавил "Холостяк".

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